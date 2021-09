Vaccini, Speranza: “In arrivo la circolare sulla terza dose”

BOLOGNA – “Nei primissimi giorni della prossima settimana, sarà pubblicata la circolare che indicherà le categorie specifiche delle persone con fragilità immunitaria dalle quali partiremo con la somministrazione della terza dose“. Lo ha detto, ieri, Roberto Speranza, ministro della Salute, ospite della Festa nazionale dell’Unità a Bologna.

Successivamente, aggiunge, “partiremo da alcuni altri segmenti di maggiore fragilità come gli ospiti delle e gli ultra 80enni. Poi valuteremmo il personale sanitario. Insomma, ripartiremo da dove eravamo partiti”.



La terza dose per il resto della popolazione? “Io penso che questo sia probabile, ma oggi non abbiamo certezze assolute e le verificheremo, ma per questo dobbiamo affidarci alle nostre autorità scientifiche. Quello che è certo è che si parte da queste categorie fragili”.

VERSO L’ESTENSIONE DEL GREEN PASS

“Il governo ha una linea chiara e netta andremo avanti con l’estensione del green pass e, se sarà necessario, valuteremo anche un rafforzamento ulteriore dell’obbligo come previsto anche dalla Costituzione. La nostra linea è chiara- aggiunge Speranza- e si baseà sull’evidenza scientifica, non ci sono compromessi al ribasso di natura politica“.