Il 25 settembre a Gressan torna il trofeo ‘Rebatta la Duchenne’

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 12 set. – Torna il 25 settembre, a Gressan, all’area verde Les Iles, la nuova edizione del Trofeo ‘Rebatta la Duchenne’, organizzato dalla sezione di Rebatta di Jovençan, in collaborazione con la Proloco, per raccogliere fondi a sostegno di Parent Project aps, l’associazione che dal 1996 aiuta i pazienti e le famiglie di bambini e ragazzi con distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

“Sarà una grande giornata dedicata non solo alla rebatta, sport tipico valdostano molto apprezzato da grandi e piccoli, ma anche alla solidarietà- hanno scritto gli organizzatori in una nota- attraverso il supporto a Parent Project le donazioni raccolte contribuiranno a sostenere la ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne e Becker e le attività di affiancamento alle famiglie portate avanti dall’associazione”. Gli adulti potranno iscriversi a fronte di una donazione di 10 euro, mentre l’adesione sarà gratuita per i bambini. L’evento avrà inizio alle 8.30 e l’ultimo turno è previsto alle 16.30.

La distrofia muscolare di Duchenne (Dmd) colpisce 1 su 5.000 neonati maschi. È la forma più grave delle distrofie muscolari, si manifesta nella prima infanzia e causa una progressiva degenerazione dei muscoli, conducendo, nel corso dell’adolescenza, ad una condizione di disabilità sempre più severa. Al momento, non esiste una cura. I progetti di ricerca e il trattamento da parte di un’équipe multidisciplinare hanno permesso di migliorare le condizioni generali e raddoppiare l’aspettativa di vita dei ragazzi.