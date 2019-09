50 sfumature di Rosso, A un passo dal cielo e Fast & Furious 7: i programmi stasera in tv

ROMA – Su Rai 1 da questa sera in onda i nuovi episodi della serie tv di successo “Un Passo dal cielo”, mentre su Canale 5 spazio all’eros con l’ultimo capitolo della trilogia erotica con protagonisti Mr e Mrs Grey: ’50 sfumature di rosso’. Per chi ha voglia di risate l’appuntamento è su Nove con la commedia ‘Ex- Amici come prima’.

Rai 1

Un passo dal cielo | 21.25

Serie tv italiana con protagonista Francesco Neri, comandante della Forestale di stanza a San Candido.

Proprio quando Francesco sembra aver ritrovato un equilibrio dopo la morte della moglie Livia, un’improvvisa minaccia si abbatte su Emma. Francesco è convinto che dietro a tutto ci sia Albert Kroess, che dalla prigione continua ad avere influenza sui suoi ex adepti di Deva.