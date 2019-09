Salvini: “Pd e M5S già litigano per le poltrone. Alleati alle regionali? Senza vergogna”

ROMA – Solo “nel nome delle poltrone e dell’odio verso la Lega? Gli ultimi sondaggi dicono che la Lega” va bene. Non penso che potranno andare avanti a lungo, solo legati dalle poltrone ma gia’ litigano su tasse, infrastrutture e migranti. E Roma si stanno scannando per 44 poltrone di sottosegretari”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, in diretta facebook da Orvieto, a una domanda sulla possibilità che il governo Conte bis arrivi fino alla fine della legislatura.

E sulla possibilità che M5S e Pd si alleino anche alle regionali, Salvini risponde: “Lo facciano nel nome della poltrona, non conoscono vergogna… lo facciano anche in Umbria, tanto qui si vince”.