Roma, 18enne impiccata con le mani legate trovata nel parco di via Galla Placida

ROMA – Impiccata con una corda nell’area giochi del parco in via Galla Placida, a Roma. È morta così una ragazza di 18 anni ritrovata questa mattina alle 7 circa dal custode dell’area verde. Aveva anche le mani legate, probabilmente per non avere ripensamenti sull’estremo gesto, l’ipotesi al vaglio è quindi quella di un suicidio. I genitori ne avevano denunciato la scomparsa ieri sera. Non è la prima volta che l’adolescente tenta un simile gesto. Sono intervenute sul posto le volanti del commissariato di Sant’Ippolito. La salma è stata consegnata all’Autorità giudiziaria per la perizia del medico legale.

