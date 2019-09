Festival dell’Aquila, il sindaco dice no a Saviano. Vacca (M5s): “Inaccettabile”

ROMA – E’ bufera sul Festival dell’Aquila dopo che il sindaco del capoluogo abruzzese Pierluigi Biondi ha detto no alla presenza di Roberto Saviano e Zerocalcare in cartellone, perché ritenuti personaggi politicamente schierati a sinistra. Dopo il botta e risposta di ieri tra Biondi e Silvia Barbagallo, direttrice del Festival degli Incontri, oggi a scendere in campo è l’ex sottosegretario 5 Stelle ai Beni culturali, Gianluca Vacca, già titolare della delega alla ricostruzione del patrimonio culturale nelle zone colpite dal sisma.

“Il Festival degli Incontri dell’Aquila deve essere una manifestazione artistica, uno strumento per il rilancio della città attraverso la cultura nel decennale del terremoto, non certo una vetrina per la politica-. ha dichiarato Vacca- Non si comprende quindi a quale titolo il sindaco Biondi pretenda di avere l’ultima parola sulla scelta degli artisti, minacciando o mettendo veti sui nomi sgraditi a lui o al suo partito. La sua è un’ingerenza grave e inaccettabile“.

“Ricordo- aggiunge- che i soldi per il festival li ha messi interamente il Mibac, con un finanziamento nell’ultima legge di bilancio, e che il Comune agisce solo come tramite amministrativo. Nell’accordo sottoscritto a suo tempo, tra me come vertice del ministero e dal sindaco Biondi per il Comune, è chiaramente specificato che ‘il Comune curerà tutte le attività di carattere amministrativo, organizzativo e contabile’, mentre non è scritto da nessuna parte che ha voce in capitolo sulle scelte artistiche, che competono alla direttrice del Festival, la quale agisce in piena autonomia. Al sindaco Biondi ricordo inoltre che il programma è stato visionato dal comitato operativo di cinque saggi creato d’intesa tra Mibac e Comune, dal quale ha ottenuto piena approvazione. La politica deve rimanerne fuori, auspico quindi che il sindaco torni sui suoi passi in modo che il festival si svolga regolarmente, nell’interesse dell’Aquila e degli aquilani. Il M5s è nato anche per impedire che la politica condizioni la cultura, con velleità censorie. Su questo- conclude Vacca- siamo e saremo sempre intransigenti”.