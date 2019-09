J-AX a Ostia. Di Pillo: “Grande festa a scopo benefico”

ROMA – “Ringraziamo Algida per questo eccezionale evento e ringrazio soprattutto per tutte le cose che avete fatto per il territorio. È un progetto grandissimo, un progetto con fini sociali ed in particolare ringrazio per le due sedie Job che andranno nelle nostre spiagge libere, in questo modo accessibili a tutti. Ringrazio anche J-AX perche’ ha portato il nome di Ostia Lido con gioia ovunque e ringrazio le Forze dell’Ordine che hanno garantito la sicurezza, la Polizia locale e voi cittadini che meritate feste come queste. Ostia siamo noi. Tutti insieme”.

C’e’ entusiasmo nelle parole della presidente del Municipio X di Roma, Giuliana Di Pillo, che ha portato il suo saluto all’evento che ieri sera ha visto protagonista la solidarieta’.

Non solo lo show di J-AX dunque, anche se proprio il cantante rap ha contribuito in prima persona assieme ad Algida al sostegno per Anffas, un’associazione tra le piu’ datate del territorio che si dedica da sempre ai ragazzi disabili. Al pubblico che ha affollato la piazza antistante il Pontile di Ostia, J-AX ha ricordato di come Ostia sia nel suo cuore e nei suoi ricordi di tante estati passate al mare di Roma. Logico quindi dedicare la canzone “Ostia Lido” cantata da tutti i presenti.

A margine dell’evento, la giornata era iniziata con la consegna al Porto Turistico di Roma di una panchina hi-tech e a seguire di altre due sedie Job, questa volta donate, su indicazione dell’Anffas ad altrettanti stabilimenti del Litorale di Ponente. È stata quindi la volta del Parco dello Stagno, in zona Stella Polare, dove i ragazzi disabili potranno accedere ad una giostrina inclusiva.