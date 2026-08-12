Eclissi, ecco le immagini della NASA (per chi si è perso lo spettacolo)

ROMA – Chi non ha potuto seguire in diretta l’eclissi solare totale che ha attraversato l’emisfero settentrionale può recuperare lo spettacolo attraverso i canali ufficiali della NASA. L’agenzia spaziale statunitense ha, infatti, trasmesso l’evento visivo in streaming globale, rendendo disponibili le registrazioni integrali delle fasi di totalità. L’eclissi solare totale ha attraversato la Groenlandia, l’Islanda, la Russia settentrionale, l’Oceano Atlantico, la Spagna e una piccola porzione del Portogallo. Molte altre zone dell’emisfero settentrionale, tra cui parti degli Stati Uniti, gran parte del Canada, molta Europa e l’Africa nord-occidentale, hanno assistito a un’eclissi solare parziale.

LIVE: It's eclipse day. Come watch with us.



Totality begins in Iceland at 1:45pm ET (1745 UTC) and in Spain at 2:28pm ET (1828 UTC). https://t.co/SlVVfuUUsr — NASA (@NASA) August 12, 2026

La copertura dell’evento ha mostrato le immagini riprese dai telescopi posizionati lungo il percorso dell’ombra solare, accompagnate dall’analisi dei ricercatori. Oltre alle riprese da terra, la diretta ha documentato le operazioni delle piattaforme aeree ad alta quota, impiegate per monitorare la corona solare e raccogliere dati sulle variazioni dell’atmosfera terrestre durante il passaggio della Luna davanti al Sole.

Le immagini registrate e gli approfondimenti scientifici sono accessibili sui canali digitali e sul sito web dell’agenzia.