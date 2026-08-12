ROMA – Sara Curtis segna il nuovo record del mondo dei 50 dorso. L’azzurra ha chiuso in 26″63 la semifinale degli Europei di nuoto in corso a Parigi. Curtis ha polverizzato il precedente primato mondiale di 26″86, stabilito dall’australiana Kaylee McKeown il 20 ottobre 2023 a Budapest.

ARGENTO PER LA STAFFETTA 4X100 SL FEMMINILE

L’Italia è medaglia d’argento nella staffetta 4×100 sl femminile agli Europei di nuoto di Parigi. Il quartetto composto da Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao ha chiuso in 3’33″19, nuovo record italiano (il precedente era 3’35″18 messo a segno da Sara Curtis, Emmma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino e Sofia Morini il 27 luglio 2025 a Singapore).

La medaglia d’oro è dell’Olanda (3’31″89), il bronzo della Russia neutrale (3’33″69).