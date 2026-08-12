mercoledì 12 Agosto 2026

Europei di nuoto, Pilato medaglia di bronzo nei 100 rana

L'azzurra ha chiuso in 1'05"89 alle spalle della britannica Angharad Evans, medaglia d'oro (1'04"87) e dell'irlandese Mona Mc Sharry, argento (1'05"41)

Data pubblicazione: 12-8-2026 ore 19:36Ultimo aggiornamento: 12-8-2026 ore 19:36

ROMA – Benedetta Pilato è medaglia di bronzo nei 100 rana agli Europei di nuoto di Parigi. L’azzurra ha chiuso in 1’05″89 alle spalle della britannica Angharad Evans, medaglia d’oro (1’04″87) e dell’irlandese Mona Mc Sharry, argento (1’05″41). Ottava l’altra azzurra in gara, Lisa Angiolini, in 1’06″73.

“BRONZO DAL VALORE GRANDISSIMO, ME LO MERITO”

“Ho esagerato al passaggio di metà gara ma questo mi dà buone speranze per il 50. Mi aspettavo che le avversarie mi avrebbero raggiunto e ho provato a resistere. Questo bronzo ha un valore grandissimo: è stato un anno difficile e me lo merito”. Così ai microfoni della Rai Benedetta Pilato, bronzo nei 100 rana agli Europei di nuoto di Parigi. L’azzurra è stata in prima posizione fino ai 75 metri di gara prima di subire il ritorno delle avversarie.

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