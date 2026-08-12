Europei di nuoto, Ceccon bronzo nei 200 dorso: è record italiano

ROMA – Thomas Ceccon è medaglia di bronzo nei 200 dorso agli Europei di nuoto di Parigi. L’azzurro ha chiuso in 1’53″96, nuovo record italiano abbassato di quasi due secondi (il precedente era dello stesso nuotatore veneto, 1’55″71). L’oro è andato all’ungherese Hubert Kos (1’53″08), l’argento al greco Apostolos Siskos (1’53″81).

BRONZO E RECORD ITALIANO POLVERIZZATO NEI 200 DORSO LA SJA NAZIONE É L’ITALIA IL SUO NOME É THOMAS CECCON #Paris2026 pic.twitter.com/8XLF1yEhQE — 𝑆𝑎𝑟𝑎.🌹𝐆𝐫𝐞𝐠 𝐏𝐚𝐥𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 👑 (@smiletiziano1) August 12, 2026

“TANTA FATICA MA CONTENTO PER QUESTO MALEDETTO 200 DORSO”

“Il podio si poteva fare, essere terzo va benissimo. Questo è un tempo che comincia a voler dire qualcosa, pensavo di fare 1’54” basso, volevo tanto scendere sotto, è andata bene, ho provato a essere aggressivo ma l’ultimo 50 ho fatto tanta fatica, però si può migliorare ancora. Mi sono allenato tanto per fare questo maledetto 200 dorso, dopo tanti allenamenti che non avevo voglia di fare: sono contento per questo”. Così Thomas Ceccon alla Rai dopo il bronzo nei 200 dorso agli Europei di nuoto di Parigi, con tanto di nuovo record italiano.

(Foto di repertorio)