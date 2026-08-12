Annullato il concerto di Jovanotti a Barletta: ecco perché

ROMA – È arrivata la conferma ufficiale: il Jova Summer Party previsto per lunedì 17 agosto a Barletta è stato annullato. Dopo ore di incertezza che hanno tenuto col fiato sospeso i circa 30 mila spettatori già in possesso del biglietto, la decisione definitiva è stata comunicata durante una conferenza stampa da Maurizio Salvadori, amministratore delegato di Trident Music (società organizzatrice del tour dell’artista). Lo riporta Repubblica.

La vicenda ha preso il via a seguito di un esposto che chiedeva chiarimenti sulla qualità dell’aria, evidenziando la presenza di un’area di stoccaggio situata a circa 800 metri dal sito dell’ex cartiera di Barletta. Da quel momento sono scattati i controlli e le verifiche da parte di Arpa e Asl. Sebbene i primi rilevamenti di fine giugno avessero dato esito negativo, ulteriori verifiche condotte da una ditta privata romana (la Hrt) hanno riscontrato la presenza di amianto.

Gli organizzatori sono ora al lavoro per individuare una location alternativa a Bari, con l’obiettivo di riprogrammare lo show forse per il prossimo 19 settembre (è già stato escluso lo stadio San Nicola). Se la nuova data verrà confermata, i biglietti già acquistati resteranno validi; in caso contrario, si procederà con il rimborso integrale per tutti gli acquirenti.