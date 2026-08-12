Guccini, no alla cantata cittadina a Bologna: “Prima l’evento della famiglia”

BOLOGNA – Niente cantata cittadina a settembre a Bologna per onorare Francesco Guccini. Almeno non prima che la famiglia abbia organizzato la ‘sua’ commemorazione in onore del Maestrone. Il collettivo ‘Cantate Bologna’, che aveva dato vita ai concerti spontanei in via Paolo Fabbri nelle sere subito successive alla morte del cantautore, fa retromarcia rispetto alla proposta lanciata inizialmente di una cantata cittadina a Bologna a settembre per Guccini. “Dopo esserci coordinati con il Comune di Bologna, e nel rispetto della volontà della famiglia Guccini, che ha espresso il desiderio di svolgere le celebrazioni cittadine in modalità e date che verranno annunciate prossimamente, ci teniamo a smentire ogni voce che circola riguardo ad un possibile raduno nel mese di settembre”, precisa il collettivo sui social.

Il rischio era infatti di “sovrapporsi o sostituirsi involontariamente alle celebrazioni ufficiali volute dalla famiglia Guccini, cosa che vogliamo in tutti i modi evitare- afferma ancora il collettivo- per quanto il desiderio di riunirci, celebrare e cantare tutti insieme le canzoni del Maestrone sia estremamente forte, ci sembra corretto e doveroso in questo momento aspettare la volontà della famiglia Guccini in modo che il primo, vero evento celebrativo sia organizzato e gestito nelle modalità di chi più è stato vicino al nostro amato cantautore”. Dopodiché, aggiunge il gruppo, “ci sarà tutto il tempo e tutte le occasioni per svolgere una cantata solo successivamente alle comunicazioni ufficiali che seguiranno dalla famiglia Guccini. Smentiamo quindi tutte le notizie relative ad un possibile evento del 5 settembre da parte nostra, ed invitiamo a seguire gli aggiornamenti che verranno annunciati dalle istituzioni e dalla famiglia Guccini”.