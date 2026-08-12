mercoledì 12 Agosto 2026

Gianni Morandi sul palco con Jovanotti: il duetto durante l’eclissi

I due artisti si esibiranno insieme al tramonto proponendo alcuni successi storici e brani nati dalla loro collaborazione

di Serena TropeaData pubblicazione: 12-8-2026 ore 15:40Ultimo aggiornamento: 12-8-2026 ore 15:40

ROMA – Gianni Morandi sarà l’ospite d’eccezione sul palco di Lorenzo Jovanotti per il concerto in programma questa sera, 12 agosto, alla Music Arena di Montesilvano (Pescara), seconda tappa del tour estivo Jova Summer Party. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dei due cantanti.

“Io e la mia banda faremo un live intorno alle 17 e uno alle 19:30 nel quale lanceremo un emergente che si chiama GIANNI”, ha scritto ironicamente Jovanotti.

I due artisti si esibiranno insieme al tramonto proponendo alcuni successi storici e brani nati dalla loro collaborazione. L’evento rientra nella formula festival introdotta da Cherubini, che prevede alternanze di dj set, giovani band e performance estemporanee nel corso del pomeriggio e della serata.

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