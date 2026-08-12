Giovane ucciso all’alba a Cutro, fermato un 28enne del posto

REGGIO CALABRIA – È stato fermato dai carabinieri il presunto autore dell’omicidio di un 22enne avvenuto alle prime ore dell’alba a Cutro, nel Crotonese. A colpire con arma da fuoco nel centro cittadino il giovane di nazionalità bulgara, morto sul colpo, sarebbe stato un 28enne del posto, su cui pendono gravi elementi indiziari. L’uomo è stato rintracciato nel corso di indagini, sviluppate con particolare rapidità attraverso l’acquisizione e il riscontro dei primi elementi disponibili, e con intensa attività di ricerca sul territorio. Il 28enne è stato sottoposto a fermo e si trova attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa delle ulteriori determinazioni previste dalla legge.

Dall’Arma fanno sapere che proseguono nel frattempo gli accertamenti finalizzati alla completa ricostruzione della dinamica del fatto e, in particolare, alla individuazione delle reali motivazioni e del movente dell’omicidio. L’area dove è avvenuto l’omicidio è stata messa da subito in sicurezza dai militari della Stazione carabinieri di Cutro e del Norm della Compagnia di Crotone che hanno avviato senza soluzione di continuità le prime attività investigative.

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, diretta da Domenico Guarascio, sono state tempestivamente acquisite le fonti di prova e raccolti gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’evento e all’individuazione del possibile autore. Sul luogo del delitto è intervenuto il sostituto procuratore della Repubblica Matteo Staccini che ha assunto il coordinamento delle attività investigative condotte dal dipendente Nucleo Investigativo e dalla Compagnia carabinieri di Crotone, con il supporto dell’VIII Elinucleo di Vibo Valentia e della Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria.