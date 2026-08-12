Mafia, torna in cella uno dei carcerieri del piccolo Di Matteo

PALERNO – Torna in carcere Giuseppe Costa, mafioso di Custonaci (Trapani) già condannato per essere stato parte del rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo, che deve scontare una pena residua di quattro anni e sette mesi di reclusione. Costa è stato condannato in passato a oltre 30 anni per associazione mafiosa e sequestro di persona. Nei giorni scorsi le squadre mobili di Trapani e Catanzaro hanno eseguito il provvedimento di revoca della libertà anticipata emesso dal tribunale di sorveglianza di Milano, che ha annullato il beneficio precedentemente concesso “per la perdurante appartenenza di Costa – spiegano dalla questura trapanese – a Cosa nostra”. Il giudice di sorveglianza, in particolare, ha osservato che, sia durante il periodo di detenzione che successivamente alla sua scarcerazione per concessione del beneficio consistito in uno sconto di pena pari a 1.800 giorni, Costa “avrebbe goduto del sostegno economico dell’associazione mafiosa per tramite del pregiudicato mafioso Pietro Virga, anche per far fronte al pagamento delle spese processuali“. Questa circostanza ha determinato l’annullamento del beneficio concesso per buona condotta carceraria.

LA SUA STORIA GIUDIZIARIA

Costa è ritenuto organico alla famiglia mafiosa di Custonaci. La sua storia giudiziaria ha inizio nella seconda metà degli anni Novanta, quando fu condannato in primo grado a 30 anni di reclusione (pena ridotta in appello a 25 anni) per associazione a delinquere di stampo mafioso e sequestro di persona. In quella vicenda giudiziaria Costa, oltre che per la sua appartenenza alla famiglia mafiosa trapanese, fu condannato per avere partecipato al sequestro del figlio del pentito Santino Di Matteo, poi ucciso. Secondo l’accusa mise a disposizione della cosca la propria casa di Purgatorio, frazione del Comune di Custonaci. Costa fu accusato anche di essersi adoperato “sia per realizzare la cella in cui fu successivamente rinchiuso il bambino, sia per dare supporto logistico ai carcerieri“.

Scarcerato nel 2017, l’uomo ha ripreso i rapporti con i vertici dei mandamenti mafiosi di Trapani e Mazara del Vallo, “ritagliandosi un ruolo nell’aggiudicazione illecita di appalti attraverso l’esercizio di un impianto di calcestruzzi”. Per quest’ultimo fatto è stato condannato a 12 anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso. Da ultimo, nell’ambito dell’operazione denominata ‘Scialandro, eseguita dalla Mobile di Trapani, dalla Dia e dai carabinieri nell’ottobre 2023 contro le famiglie mafiose di Custonaci, Trapani e Valderice, l’uomo è stato condannato con rito abbreviato alla pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, trasferimento fraudolento di beni ed estorsione.