Ferragosto, Roma non va in vacanza: tutti gli appuntamenti del 15-16 agosto

ROMA – Roma ad agosto cambia volto, si svuota un po’, rallenta i propri ritmi e sembra quasi sussurrare ‘ci vediamo a settembre’. Ma a Ferragosto la Capitale non abbassa del tutto la saracinesca. Anzi. Quest’anno, complice il calendario che fa cadere il 15 agosto di sabato, il weekend offre un ricco programma di appuntamenti per romani e turisti rimasti in città: musei aperti, visite straordinarie, musica, spettacoli, parchi acquatici e divertimenti, esperienze immersive e qualche occasione per concedersi una piccola fuga fuori porta. Insomma, per chi resta a Roma, la domanda non è tanto ‘che faccio a Ferragosto?’, quanto ‘da dove comincio?’. Ecco gli appuntamenti da non perdere sabato 15 e domenica 16 agosto a Roma e dintorni.

MUSEI, ARCHEOLOGIA E CULTURA: FERRAGOSTO ALL’INSEGNA DELLA STORIA

Per chi preferisce trascorrere Ferragosto tra arte, storia e cultura, le possibilità non mancano. Sabato 15 agosto resteranno aperti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali, tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini. L’accesso sarà regolato secondo le consuete tariffe e negli ordinari orari di apertura, seguendo le modalità stabilite dalle singole strutture e con prenotazione, dove prevista. Aperti anche i Musei civici e le aree archeologiche di Roma Capitale, con tariffe e orari ordinari. Un’occasione per scegliere tra le collezioni permanenti e le numerose esposizioni temporanee ospitate nelle diverse sedi museali. Per il giorno di Ferragosto è inoltre prevista un’apertura straordinaria del Bunker e dei rifugi antiaerei di Villa Torlonia, visitabili attraverso speciali turni: per i singoli alle 10 e alle 17, per i gruppi alle 15 e alle 16. Sempre il 15 agosto prosegue all’Ara Pacis l’iniziativa ‘L’Ara si rivela’, con appuntamenti alle 21, alle 22 e alle 23. Al Circo Massimo, invece, si può partecipare a un’esperienza immersiva in realtà aumentata e virtuale dalle 17 alle 20, con ingressi ogni 15 minuti e ultimo accesso alle 18.50.

COLOSSEO E PANTHEON APERTI FINO A SERA

Quest’anno c’è un motivo in più per approfittare del Ferragosto culturale: sono infatti visitabili anche Colosseo e Pantheon. Il ministero della Cultura e il ministero del Turismo hanno avviato l’iniziativa che prevede, per alcuni grandi monumenti e musei, un’apertura prolungata fino a quattro ore oltre il consueto orario. L’esperimento durerà per tutto il mese di agosto e a Roma coinvolge proprio il Colosseo e il Pantheon. Nel dettaglio, il Colosseo resterà aperto il venerdì e il sabato dalle 19.45 alle 23.30, mentre il Pantheon sarà visitabile dalle 19 alle 23, fatta eccezione per il giovedì. Tra i luoghi della cultura statali aperti ci sono anche Castel Sant’Angelo, il Parco archeologico dell’Appia Antica e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Sul fronte dei musei civici, spalancano le porte i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, i Mercati di Traiano, il Museo delle Mura e i Musei di Villa Torlonia. A Ferragosto sarà aperto anche il Chiostro del Bramante, dove è ancora possibile visitare la mostra ‘Flowers. Meravigliosa Natura’, ormai agli sgoccioli. L’estate rappresenta dunque l’ultima occasione per immergersi tra opere antiche e contemporanee in un percorso dedicato alla meraviglia, ma anche alla fragilità, della natura.

CON LO SGUARDO VERSO LE STELLE

Aperto anche il Planetario di Roma, con un calendario dedicato a stelle, pianeti, sonde spaziali e fenomeni celesti. Sabato 15 agosto sono in programma ‘Ritorno alle stelle’ alle 18, ‘Il Dottor Stellarium alla scoperta della luna’ alle 19 e ‘Il cielo degli innamorati’ alle 21.30. Domenica 16 agosto si prosegue alle 18 con ‘Interstellari – Il viaggio delle sonde Voyager’, alle 19 con ‘Girotondo tra i Pianeti’ e, alle 21.30, con ‘La Notte Stellata’.

MUSICA, COCOMERO E JAZZ

Per chi invece a Ferragosto vuole soprattutto stare in compagnia, non mancano gli appuntamenti musicali. Nell’ambito della programmazione di Testaccio Estate, il 15 agosto torna la tradizionale Cocomerata di Ferragosto, accompagnata dalla selezione musicale di Larry C., dedicata ai grandi successi italiani degli anni Novanta e Duemila. Una serata che mette insieme tradizione popolare, musica e convivialità: difficile immaginare un Ferragosto più romano. Sempre il 15 agosto è in programma il concerto di Ferragosto di Jazz&Image, la rassegna che nell’edizione 2026 trova spazio nella suggestiva location delle Terme di Caracalla. Sul palco Javier Girotto & Aires Tango, formazione storica del jazz italiano. L’ingresso agli appuntamenti della rassegna è gratuito e il programma si conclude proprio il 15 agosto. Altro appuntamento da segnare in agenda è quello del Village Celimontana, il jazz club all’aperto che anima le serate estive della Capitale. Sabato 15 agosto, alle 22, è in programma ‘Mafalda Minnozzi – Brazilian Trio’, con ingresso libero.

FERRAGOSTO TRA PISCINE, DJ SET E PARCHI DIVERTIMENTO

Per chi invece associa Ferragosto a piscine, giochi d’acqua e una buona dose di adrenalina, la destinazione è Cinecittà World, insieme agli adiacenti AquaWorld e RomaWorld. Nel giorno di Ferragosto è in programma una grande festa con il Bonita Pool Party, uno dei format di musica reggaeton, hip-hop e urban più conosciuti e amati dai giovani in Italia. Nella Cinepiscina sono previsti tre DJ set, schiuma party, animazione con balli di gruppo e lezioni di zumba. Anche AquaWorld festeggia Ferragosto all’insegna della musica e del divertimento. Per i più piccoli, in particolare per i bambini da 0 a 10 anni, c’è invece Luneur Park. La giornata si apre nella Splash Zone, tra scivoli dedicati ai bambini e aree relax, per poi proseguire nel pomeriggio con le giostre del parco. In serata arriva Luna Village, il festival serale gratuito di Luneur Park che dalle 19 propone food court, musica e spettacoli per tutta la famiglia. Il 15 agosto protagonista sarà la musica anni ’90 di Dam James, mentre il 16 agosto toccherà alla compagnia Ladisa.

UNA PICCOLA FUGA FUORI ROMA

Se l’idea di trascorrere tutto il Ferragosto dentro il Grande Raccordo Anulare non convince, si può approfittare del weekend per una breve escursione nei dintorni. A Tivoli, a Villa Gregoriana, il Fai propone ‘Una notte nella Valle dell’Inferno’, un’esperienza serale in programma ogni venerdì e sabato fino al 5 settembre. Sabato 15 agosto il parco sarà aperto dalle 21 a mezzanotte, con ultimo ingresso alle 23. È prevista anche una visita guidata con partenza alle 21.30. Un’altra possibilità porta a Toffia, in provincia di Rieti, dove proprio il 15 agosto si conclude ‘Riviviamo il Centro Storico’, manifestazione che trasforma il borgo in un palcoscenico di spettacoli, musica e iniziative culturali. Per chi, invece, sente sempre più forte il richiamo del mare, c’è Santa Severa, dove per tutta l’estate sono previste visite guidate al castello e appuntamenti nel borgo affacciato sul litorale laziale.

FERRAGOSTO È ANCHE SOLIDARIETÀ

E in questo fine settimana di festa Roma non dimentica chi resta in città e si trova in una situazione di solitudine. Per il quinto anno consecutivo, infatti, l’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute organizza il pranzo di Ferragosto, mettendo a disposizione oltre 3mila pasti gratuiti per le persone che rimangono sole in città. Anche quest’anno, dunque, Roma apre le porte dell’accoglienza e della solidarietà ai tanti cittadini che trascorrono il Ferragosto in città senza poter contare sul sostegno della propria famiglia. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra assessorato, municipi, Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere (Csaq), il volontariato e numerose realtà del territorio che, con grande generosità, contribuiscono a costruire una rete di prossimità capace di raggiungere gli anziani soli e le persone più fragili. Al pranzo di Ferragosto hanno aderito tutti i municipi di Roma Capitale. L’iniziativa si svolgerà nelle sedi delle Csaq, ma anche nelle parrocchie del territorio e nelle associazioni, e si concluderà, come da tradizione, con balli e cocomerata. Insomma, anche se Roma ad agosto sembra a tratti la città perfetta per girare un sequel de ‘La grande bellezza’ senza incontrare quasi nessuno, a Ferragosto la Capitale è tutt’altro che deserta. Tra un museo, un concerto, un tuffo, una visita al Colosseo al chiaro di luna e una fetta di cocomero, le occasioni per uscire di casa non mancano. E, soprattutto, ce n’è una che vale più di tutte: non lasciare indietro nessuno.