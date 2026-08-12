mercoledì 12 Agosto 2026

Mattarella: “A Sant’Anna di Stazzema si trovano le radici della Repubblica”

"Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo"

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 12-8-2026 ore 9:42Ultimo aggiornamento: 12-8-2026 ore 9:54

ROMA – “La Repubblica avverte il dovere di ricordare gli innocenti – donne, anziani, bambini – uccisi senza alcuna pietà a Sant’Anna e nelle frazioni di Stazzema, oltraggiando e bruciando i loro corpi, calpestando ogni sentimento di umanità. In questo sacrario civile, come in altri luoghi di dolore, si trovano le radici della Repubblica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La mattina del 12 agosto 1944, i reparti delle SS, con la complicità dei fascisti, diedero inizio alla strage. Un simbolo dell’abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell’uomo, facendo prevalere l’orrore dell’annientamento. La comunità di Stazzema, dopo il dolore, è stata capace di ritrovare fiducia, con l’Italia e l’Europa che hanno riscattato con la pace, la libertà, la democrazia, con i diritti eguali e universali, con la progressiva integrazione, quanto di più terribile la storia aveva prodotto”, ha aggiunto il capo dello Stato.

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