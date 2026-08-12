mercoledì 12 Agosto 2026

L’oroscopo di mercoledì 12 agosto 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 12-8-2026 ore 9:02Ultimo aggiornamento: 12-8-2026 ore 9:02

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Desiderio crescente di nuovi spazi dove realizzarti. Sarebbe il caso di ritagliare un po’ di spazio per i sentimenti.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Le cose che fai possono diventare importanti, riduci al minimo le occasioni faticose e concediti più spazio per l’amore. Punta in alto nel lavoro, arrivano buone notizie grazie alla tua capacità di azione.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non essere sfiduciato, cerca di vivere con pazienza. E’ arrivato il momento di dire come la pensi, vuota il sacco senza ripensamenti. Nel lavoro più pazienza…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Questo è un periodo importante per l’amore, cerca persone che ricambiano i tuoi interessi e non sfidare l’impossibile. Giornata attiva e positiva.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

L’amore può essere al centro dei tuoi pensieri, i prossimi 2 mesi vedono rinascere un sentimento, non tenerti lontano da chi può tornare prepotentemente nella tua vita.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Sei favorito, dovrai prediligere decisioni ed emozioni. L’accordo in famiglia riprende, se c’erano stati malumori, incomprensioni o addirittura screzi precedenti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Sei sul punto di prendere una decisione che cambiare tutto, non è escluso un trasferimento per chi è attorno ai trent’anni, ci sono stati parecchi tagli di recente.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata che nasce in maniera un po’ assordante, stancante, faticosa. E’ necessario un taglio netto per un programma che non funziona bene.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Il dilemma è rappresentato dal desiderio di apportare dei cambiamenti, intesi come variazione della solita routine. Raccomando una serie di attività che siano di aiuto per scaricare tensione.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Quelli che hanno aperto da poco un’attività dopo un periodo di gavetta, finalmente guadagnano; ora è possibile fare progetti per il futuro. Oggi avrai l’occasione di cambiare la direzione della tua vita.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata energica, addirittura qualcuno potrebbe vivere due storie oppure lasciarsi andare ad un nuovo progetto dall’oggi al domani. E’ normale sentire un po’ di elettricità nell’aria!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

La giornata trascorre bene, torna l’amore sei tra i segni favoriti. Svolte nella carriera, piccole occasioni da sfruttare al volo.

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