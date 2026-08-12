L’oroscopo di mercoledì 12 agosto 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Desiderio crescente di nuovi spazi dove realizzarti. Sarebbe il caso di ritagliare un po’ di spazio per i sentimenti.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Le cose che fai possono diventare importanti, riduci al minimo le occasioni faticose e concediti più spazio per l’amore. Punta in alto nel lavoro, arrivano buone notizie grazie alla tua capacità di azione.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Non essere sfiduciato, cerca di vivere con pazienza. E’ arrivato il momento di dire come la pensi, vuota il sacco senza ripensamenti. Nel lavoro più pazienza…
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Questo è un periodo importante per l’amore, cerca persone che ricambiano i tuoi interessi e non sfidare l’impossibile. Giornata attiva e positiva.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
L’amore può essere al centro dei tuoi pensieri, i prossimi 2 mesi vedono rinascere un sentimento, non tenerti lontano da chi può tornare prepotentemente nella tua vita.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Sei favorito, dovrai prediligere decisioni ed emozioni. L’accordo in famiglia riprende, se c’erano stati malumori, incomprensioni o addirittura screzi precedenti.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Sei sul punto di prendere una decisione che cambiare tutto, non è escluso un trasferimento per chi è attorno ai trent’anni, ci sono stati parecchi tagli di recente.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Giornata che nasce in maniera un po’ assordante, stancante, faticosa. E’ necessario un taglio netto per un programma che non funziona bene.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Il dilemma è rappresentato dal desiderio di apportare dei cambiamenti, intesi come variazione della solita routine. Raccomando una serie di attività che siano di aiuto per scaricare tensione.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Quelli che hanno aperto da poco un’attività dopo un periodo di gavetta, finalmente guadagnano; ora è possibile fare progetti per il futuro. Oggi avrai l’occasione di cambiare la direzione della tua vita.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Giornata energica, addirittura qualcuno potrebbe vivere due storie oppure lasciarsi andare ad un nuovo progetto dall’oggi al domani. E’ normale sentire un po’ di elettricità nell’aria!
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
La giornata trascorre bene, torna l’amore sei tra i segni favoriti. Svolte nella carriera, piccole occasioni da sfruttare al volo.