mercoledì 12 Agosto 2026

VIDEO| Europei di atletica, stop di Jacobs per infortunio nella finale dei 100 metri

L'azzurro si è fermato, chiudendo al settimo posto. "Dispiace tantissimo, ma ripartirò"

Data pubblicazione: 12-8-2026 ore 8:37Ultimo aggiornamento: 12-8-2026 ore 8:39

ROMA – Infortunio per Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham. L’azzurro si è fermato, chiudendo al settimo posto. Sesto Chituru Ali. La gara è stata vinta da Romell Glave (Gran Bretagna) davanti al connazionale Jeremiah Azu e a Owen Ansah (Germania).

EUROPEI, JACOBS: DISPIACE TANTISSIMO, MA RIPARTIRO’

“Dispiace tantissimo. Purtroppo ho sentito un fastidio all’adduttore mentre provavo l’uscita dai blocchi prima della partenza della finale. Ho provato lo stesso a correre, mi sono messo lì e sono andato ma proprio non era possibile”. La delusione di Marcell Jacobs, fermato da un infortunio durante la finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham. “Pensavo di potere vincere visto come avevo corso in semifinale- ha detto ancora l’azzurro- Peccato, ma certe cose fanno parte del gioco, non bisogna disperarsi. Non ci possiamo fare niente. Uno però non devo mollare e ripartire. Sono arrivato qui avendo lavorato bene, e mi sentivo pronto. Questo sarà un altro insegnamento nella mia carriera sportiva… E’ capitata una di quelle cose che non possiamo controllare”. Domani Jacobs sarà sottoposto a una serie di accertamenti medici per capire l’entità dell’infortunio. La sua partecipazione alle staffette azzurre è in forte dubbio.

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