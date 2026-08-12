mercoledì 12 Agosto 2026

Meteo, le previsioni di mercoledì 12 agosto 2026

Anche questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo

Data pubblicazione: 12-8-2026 ore 8:27Ultimo aggiornamento: 12-8-2026 ore 9:28

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Pressione stabile sull’Italia. Anche questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su gran parte dei settori. Soltanto sulle Alpi, sugli Appennine e zone limitrofe potranno scoppiare dei temporali di calore a partire dalle ore pomeridiane. Caldo intenso con picchi di 39-40°C al Centro e in Sardegna.

NORD

L’alta pressione africana continua a interessare le regioni. La giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su gran parte dei settori. Da segnalare soltanto il consueto sviluppo e poi scoppio di alcuni temporali di calore sui settori alpini, soprattutto di Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Caldo intenso. Temperature: Valori massimi attesi tra i 33 e i 37°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

L’anticiclone africano continua a interessare le regioni, di conseguenza la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le zone. Da segnalare maggiori annuvolamenti sui settori montuosi dove non si potranno escludere acquazzoni con tuoni e fulmini che potrebbero sconfinare fin verso le coste tirreniche. Temperature: Valori massimi compresi tra i 32°C di Ancona e i 37-38°C di Roma e Firenze.

SUD E SICILIA

Le nostre regioni sono interessate da un campo di alta pressione a matrice africana. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Maggiori annuvolamenti interesseranno i monti di Calabria e Sicilia, anche con occasionali brevi acquazzoni. Venti deboli settentrionali, mari poco mossi e caldi. Temperature: Valori massimi attesi tra i 32-33°C di tante città e i 37°C di Napoli.

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