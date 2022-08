Regionali Sicilia, Fratelli d’Italia sceglie Schifani tra la rosa dei candidati proposta da Forza Italia

PALERMO – È il senatore di Forza Italia Renato Schifani il nome scelto da Fratelli d’Italia tra la rosa proposta da Forza Italia ai meloniani per l’individuazione del candidato alla presidenza della Regione Siciliana per il centrodestra. Schifani, palermitano, è stato presidente del Senato dal 2008 al 2013. Nelle scorse ore il nome in pole position era stato quello dell’ex ministra dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, sulla quale però Fdi aveva posto il veto.

SINDACO PALERMO: “SCHIFANI NOME CREDIBILE E AUTOREVOLE“

“Le imminenti elezioni regionali impongono una rapida sintesi da parte del centrodestra per non disperdere quel patrimonio vincente che ha dato i suoi frutti nel corso delle ultime elezioni amministrative di Palermo. La proposta della candidatura del senatore Renato Schifani, già presidente del Senato, gode di credibilità istituzionale e autorevolezza tali da poter costituire un’importante proposta da parte della coalizione di centrodestra in vista del voto alle regionali”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

CUFFARO: “DA SCHIFANI SENSO DELLE ISTITUZIONI ED ESPERIENZA“

“Giusto gradimento politico ed umano per Renato Schifani. È una personalità caratterizzata da grande senso delle istituzioni e collaudata esperienza politica. L’apprezzamento è mio e di tutta la Democrazia Cristiana”. Lo dice il commissario regionale della Dc nuova in Sicilia, Totò Cuffaro, in merito alla possibile candidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana per il centrodestra.

ROMANO (NCI): “SCHIFANI UOMO EQUILIBRATO E GRANDE POLITICO”

“Grande apprezzamento per la persona e per il politico Renato Schifani, uomo equilibrato e con grande senso delle istituzioni ed esperienza oltre che amico da sempre”. Così in un tweet il vice presidente di Noi con l’Italia, commentando il nome dell’ex presidente del Senato come possibile candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana.

