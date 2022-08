De Magistris soddisfatto: “Bella mobilitazione per le firme per Unione Popolare”

NAPOLI – “È bellissima la mobilitazione di militanti, di cittadine e cittadini per la raccolta delle firme in tutta Italia per Unione Popolare. Centinaia di banchetti e tante persone che vogliono firmare ed essere protagoniste del cambiamento”. Così in una nota Luigi de Magistris, portavoce di Unione Popolare.



“Voglio ringraziare tutte e tutti che – sottolinea – in modo spontaneo e per passione civile e politica si stanno mobilitando in difesa della Costituzione, maltrattata e stracciata nei palazzi del potere, e faccio appello a non fermarci fino al raggiungimento dell’obiettivo. C’è ancora da mobilitare e firmare. La politica di palazzo inciucia, briga e trama per poltrone e prebende. Noi, invece, nella settimana di ferragosto, stiamo mobilitando le persone all’esercizio della democrazia partecipativa. La penna della firma per la rivoluzione ed un sorriso di chi ha la coscienza pulita – conclude l’ex sindaco di Napoli – seppelliranno le maschere grigie dei saltimbanchi della politica di palazzo”.

