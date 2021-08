A Ferragosto open day vaccino Johnson & Johnson per over 60 a Otranto

BARI – La Asl di Lecce ha organizzato per domenica prossima a Otranto un open day per la somministrazione del vaccino monodose Janssen prodotto da Johnson & Johnson destinato a persone con età uguale o superiore a 60 anni, come raccomandato dalle autorità sanitarie. Le somminstrazioni verranno effettuate sul lungomare Eroi e in piazzale Monumento dalle 18 alle 21.

“Sono ancora troppe nella nostra provincia le persone con più di 60 anni non vaccinate”, dichiara il direttore del dipartimento di Prevenzione, Alberto Fedele, convinto che quella di Ferragosto sarà “un’occasione particolarmente interessante perché ci consente di lanciare un invito diffuso alla vaccinazione e di creare le condizioni per proteggere le persone non ancora immuni che in questo periodo di ripresa della diffusione del virus hanno necessità di essere protette”. “Ci auguriamo quindi un’adesione significativa e cogliamo l’occasione per invitare i cittadini al rispetto delle precauzioni e delle norme anti contagio per evitare e frenare la diffusione del virus”, conclude Fedele. Potranno aderire anche i turisti, italiani e stranieri, che potranno ricevere il vaccino monodose senza prenotazione e fino a esaurimento scorte. Le vaccinazioni verranno effettuate all’interno di un ambulatorio mobile in grado di gestire molteplici attività diagnostiche offrendo ai cittadini il massimo del confort e della sicurezza.