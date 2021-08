A Ferrara ripartenza col botto per mostre e musei: +70% rispetto ad agosto 2020

Di Pietro Tabarroni

FERRARA – L’offerta culturale estiva di Ferrara vive un momento positivo e di ripartenza: fra l’1 e l’8 agosto, gli accessi a mostre e musei nella città estense sono incrementati del 70%, rispetto allo stesso periodo del 2020, spiega una nota del Comune. Gli accessi, in totale, fra l’1 e l’8 agosto sono stati quasi 5.000.

Nel solo Castello estense, l’aumento di visitatori registrato è dell’82% rispetto all’anno scorso. In forte aumento anche gli accessi a palazzo Schifanoia, che quest’anno conta sul nuovo allestimento e sulla nuova ala Quattrocentesca: più di 1.000 presenze, il 32% in più dell’anno scorso, sempre nel periodo citato. “In un periodo certamente complesso per le città d’arte l’incremento di accessi registrato- dice il sindaco di Ferrara Alan Fabbri– dimostra che è forte la capacità attrattiva di Ferrara e della sua offerta culturale e turistica”. Per tutto agosto fra Museo della Cattedrale, Castello, Palazzina Marfisa d’Este, Nuovo Museo Schifanoia e Casa Ariosto ci saranno sette diverse esposizioni.

“Ringrazio- aggiunge Fabbri- il presidente di Ferrara Arte Vittorio Sgarbi, l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli e tutti i collaboratori che hanno lavorato per offrire al pubblico una ricchissima offerta culturale, premiata dai numeri. Numeri che ci motivano a fare sempre di più per valorizzare e promuovere gli elementi che fanno di Ferrara un’autentica capitale nell’ambito delle città d’arte“. Anche Gulinelli interviene commentando l’aumento di visitatori: “I risultati sono un punto di rilancio e non di arrivo. Stiamo già lavorando a nuove mostre e appuntamenti, tra cui l’inaugurazione della nuova ala Trecentesca di palazzo Schifanoia e l’allestimento, al Padiglione di Arte contemporanea, dell’esposizione con le foto di Federico Fellini e firmate da Franco Pinna”. Per prenotazioni: https://prenotazionemusei.comune.fe.it/