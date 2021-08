Vaccino, raccomandato in gravidanza anche dai Centers for Disease Control and Prevention Usa

ROMA – La vaccinazione covid è raccomandata per tutte le persone di età pari o superiore a 12 anni, comprese le donne in gravidanza, che allattano, che stanno cercando di avere un figlio o che potrebbero rimanere incinte in futuro“. Lo dichiarano i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) statunitensi.

Il report precisa inoltre che “le donne in gravidanza e incinte da poco tempo hanno maggiori probabilità di ammalarsi gravemente di covid rispetto alle persone non in attesa” di un figlio. Il messaggio per le future mamme è dunque quello che “vaccinarsi può proteggere da malattia grave” da covid. I Cdc rassicurano inoltre sulla vaccinazione con prodotti a mRna, come Moderna o Pfizer-BioNTech, sottolineando che “un nuovo studio Cdc non ha riscontrato un aumento del rischio di aborto spontaneo dopo la vaccinazione covid durante l’inizio della gravidanza”.

