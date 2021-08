Il Pd annuncia una mozione di sfiducia contro il sottosegretario leghista Durigon

ROMA – Il Pd presenterà la mozione di sfiducia nei confronti del sottosegretario all’Economia Claudio Durigon. “La mozione di sfiducia sarà presentata e sarà votata”, dichiara Enrico Borghi, responsabile sicurezza dei dem, nel corso di ‘Ma che cos’è questa estate’, il programma di Radio 24 condotto da Elisabetta Fiorito. Il sottosegretario leghista è finito al centro delle polemiche dopo aver dichiarato di voler togliere l’intitolazione a Falcone e Borsellino del parco di Latina per tornare alla denominazione originale, dedicata ad Arnaldo Mussolini, fratello del duce.

“La Repubblica italiana si ispira ai valori dell’antifascismo“, aggiunge Borghi che spiega come non sia consentito a esponenti di governo esprimere opinioni in contrasto

con questo principio. Ieri il leader della Lega Matteo Salvini, che era presente all’evento di Latina in cui Durigon spiegò di voler cambiare nome al parco cittadino, ha difeso il sottosegretario ed escluso l’ipotesi di dimissioni.

Il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut, scrive su Facebook: “Nella città dove domina il clan Di Silvio, dal quale il sottosegretario della Lega Durigon ha avuto notevoli e dichiarati sostegni elettorali, la questione dell’intitolazione del Parco ha un significato politico prima che ideologico. Cancellare la memoria di due simboli della lotta alla mafia come Falcone e Borsellino, è ancor più grave che riesumare quella di un congiunto di Mussolini. Latina – continua Morassut – sta cercando di liberarsi dall’immagine stereotipata di città fascista e condizionata dal peso della criminalità organizzata, lo sta facendo grazie ad un’amministrazione civica che col sindaco Coletta e l’assessore Silvio Di Francia, soprattutto sulla fronte culturale, ha fatto molto per far emergere l’anima moderna ed europea di una città molto particolare e con una società civile viva, parlando ai giovani che vogliono vivere questo tempo e liberarsi dal peso della sua tradizione più negativa. Le dichiarazioni di Durigon condannano invece Latina a restare il ricettacolo dei suoi peggiori retaggi“, conclude l’esponente dem.