Musumeci: “Migranti restino su navi quarantena per i controlli sanitari”

PALERMO – “Ho chiesto al ministro dell’Interno nuove navi e l’invio dell’Esercito per come aveva promesso. Non vogliamo che i migranti scendano a terra, vogliamo che rimangano a bordo delle navi-quarantena e facciano li’ tutti gli accertamenti sanitari”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervistato dal Tgr Rai Sicilia sull’emergenza coronavirus e la gestione del problema migranti. “Non vogliamo neanche tendopoli – ha aggiunto –, su questo saremo fermi”.