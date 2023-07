Tg Politico Parlamentare, edizione del 12 luglio 2023

OK PARLAMENTO UE A LEGGE SULLA NATURA



Via libera del Parlamento europeo alla Restoration Law, la legge che prevede il ripristino della biodiversità e il recupero, entro il 2050, degli ecosistemi danneggiati. A Strasburgo l’ok è arrivato con 336 voti a favore, 300 contrari e 13 astenuti. Contro la legge si erano espressi le destre e i Popolari. Il sì era invece invocato dal resto degli europarlamentari, dalle associazioni ambientaliste, da seimila scienziati europei e dai movimenti green, come ha dimostrato la presenza durante il voto a Strasburgo di Greta Thunberg, alla guida degli attivisti. Poco prima lo stesso Parlamento aveva bocciato la richiesta di rigetto della legge avanzata dal Ppe e dai gruppi di destra. Dall’Italia si erano espressi contro anche Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Il voto rappresenta una pesante sconfitta per il leader dei Popolari, Manfred Weber, e per il suo desiderio di allargare a destra la maggioranza in vista del voto del 2024.



SCHLEIN: SOCIAL CARD INSULTA DIGNITÀ DELLE PERSONE



Polemiche dopo la decisione del governo di istituire una social card per l’acquisto di generi alimentari, dedicata alle famiglie italiane in difficoltà. Secondo la segretaria Pd Elly Schlein si tratta di “un insulto alla dignità delle persone”, la tessera “esclude gli anziani soli”. La card è pensata per i nuclei familiari con Isee sotto i 15mila euro, al suo interno ci sono 382 euro. “Si tratta praticamente di meno di un euro al giorno”, attacca la segretaria dem che critica la premier Giorgia Meloni: “Toglie il reddito di cittadinanza e poi offre una mancetta”. Secondo i dem, sulle misure di sostegno alla povertà il governo continua ad escludere le fasce più deboli. “Anche sul salario minimo – termina Schlein – prosegue l’assordante silenzio del presidente del Consiglio”.



ARRIVA LA LEGGE ANTI PIRATERIA DIGITALE



L’Aula del Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge contro la pirateria digitale di partite, spettacoli TV e giornali. L’ok, arrivato con 140 voti favorevoli, segue quello ottenuto già alla Camera lo scorso 22 marzo. Il provvedimento licenziato senza alcuna correzione dai senatori è quindi definitivo. Il testo contiene misure drastiche per reprimere la diffusione illegale in rete di tutti i contenuti editoriali protetti dal diritto d’autore. Poteri d’intervento straordinari saranno assegnati all’AgCom. In questo modo il Garante potrà intervenire d’urgenza oscurando i siti in 30 minuti quando i pirati staranno trasmettendo partite in diretta o film in prima visione.



MIGRANTI, OLTRE 73MILA SBARCHI NELL’ANNO



Da inizio anno sono sbarcate sulle nostre coste 73.414 persone migranti. Nello stesso periodo dello scorso anno, fa sapere il ministero degli Interni, furono 31.333, mentre nel 2021 furono 24.502. Negli ultimi giorni sono state 2.379 le persone registrate in arrivo sulle nostre coste, che hanno fatto salire a quasi 7900 il totale delle persone arrivate via mare in Italia da inizio mese. L’anno scorso, in tutto luglio, furono 13.802, mentre nel 2021 furono 8.609. La maggior parte proviene dalla Costa d’Avorio, quindi Guinea, Egitto, Bangladesh e Pakistan.