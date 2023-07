I Pinguini Tattici Nucleari conquistano gli stadi e regalano 50 alberi per ogni tappa

ROMA – I Pinguini Tattici Nucleari stanno riempiendo gli stadi in tutta Italia per la prima volta. Un trionfo per una band che, negli ultimi anni, sta scalando classifiche e sbancando in radio. Ieri la prima di due date a Milano in un San Siro sold out. Il 22 e il 23 la doppia data a Roma.

IL CALENDARIO

Il calendario completo, poi, vede in lista le seguenti città:

12.07 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

15.07 – FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI – SOLD OUT

19.07- TORINO STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

23.07- ROMA STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

24.07 – ROMA STADIO OLIMPICO

27.07 – BARI STADIO SAN NICOLA

30.07 – MESSINA STADIO SAN FILIPPO

13.08 – OLBIA RED VALLEY FESTIVAL

09.09 – RCF ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo)

LA DONAZIONE DI ALBERI

Con questo tour, i Pinguini Tattici Nucleari collaborano con Treedom, il primo sito web che permette a chiunque di piantare un albero a distanza. Insieme pianteranno alberi in Camerun, Colombia, Guatemala, Kenya e Madagascar, per portare benefici alle comunità locali e contrastare il fenomeno della deforestazione.

In ogni tappa, saranno regalati al pubblico 50 alberi, per un totale di 550 alberi. Durante i live, sarà mostrato un QR code che permetterà ai primi 50 fortunati di ricevere il proprio albero in modo ecologico e senza sprechi di carta.

Gli alberi saranno piantati nei terreni di proprietà dei contadini locali, secondo la tecnica agroforestale che fa coesistere specie forestali e specie da frutto. L’obiettivo è realizzare ecosistemi sostenibili e permettere a migliaia di contadini di far fronte ai costi iniziali della piantumazione di nuovi alberi, garantendo nel tempo sovranità alimentare ed opportunità di reddito. Sono, infatti, i contadini stessi a piantare gli alberi, a prendersene cura e a raccoglierne i frutti.