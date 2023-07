Sciopero treni e aerei, Salvini convoca i sindacati per evitare lo stop

ROMA – Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha firmato una lettera per proporre ai sindacati di rivedere le mobilitazioni annunciate per i prossimi giorni. Allo stesso tempo, spiega una nota del MIT, Salvini ha convocato al ministero per le 15 di oggi un tavolo “per consentire a datori di lavoro e sindacati di confrontarsi con l’auspicio di un’intesa”, dicono dal dicastero.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it