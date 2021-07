Nanni Moretti brilla al Festival di Cannes: undici minuti di applausi per “Tre Piani”

BOLOGNA – Neppure la vittoria dell’Italia agli Europei è riuscita ad oscurare lo scintillio di una delle gemme più brillanti del cinema italiano. Nanni Moretti ha ricevuto, ieri al 74° Festival di Cannes, una standing ovation con ben 11 minuti di applausi, che il regista ha trascorso, con la sua proverbiale aplomb, accanto al cast di “Tre Piani”, composto dalla sua musa Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini e i produttori Domenico Procacci di Fandango e Paolo Del Brocco di Rai Cinema.

L’ultima fatica del maestro, un lungometraggio che rivisita il romanzo omonimo di Eskhol Nevo, racconta le vicende di quattro differenti nuclei famigliari, residenti in tre piani di un edificio, alle prese con gli amletici (e morettiani) dubbi sull’esistenza.

Dopo aver concluso le riprese e prima di partecipare al concorso per la Palma d’Oro a Cannes, Moretti aveva già dimostrato di non aver perso la sua verve autoironica e innovativa con un buffo video promozionale, girato in compagnia dei suoi attori.

