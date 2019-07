VIDEO | Strage treni Bari, un video per ricordare le 23 vittime

A Bari una targa per le vittime, Decaro: “Celebrare la memoria”

“Sono passati tre anni da quella giornata tragica, una giornata in cui ricordo le lacrime, il calore, l’acciaio dei treni che si erano aperti come le scatolette che magari troviamo nel frigorifero”, ha detto il sindaco di Bari Antonio Decaro a margine della cerimonia commemorativa che si è svolta a piazza Moro dove è stata sistemata una targa con i nomi delle vittime.

“Io quel giorno ero a Roma – ricorda il primo cittadino – le notizie che arrivavano erano sempre peggiori. Lasciai tutto per venire qui e mi sono trovato davanti al dolore di tanti amici e di tanti parenti. Un dolore che c’è anche qui oggi. Abbiamo messo una targa non solo perché vogliamo celebrare la memoria una volta all’anno, ma perché è un modo per stare insieme, per raccontarci quello che è successo in questo anno e credo sia un modo anche per avere fiducia e speranza nel futuro”.

“Da quel giorno sono cambiate tante cose, è cambiata anche la normativa sulla sicurezza ferroviaria – oggi se ne occupa una agenzia nazionale”, ha aggiunto Decaro che ha spiegato perché la targa è stata sistemata nella piazza antistante la stazione ferroviaria barese. “Abbiamo voluto mettere qui questa targa perché questo è un luogo di passaggio, dove tanti pendolari, tanti studenti passano di qui. Questo è il posto del diritto alla mobilità e credo che sia legato al diritto alla mobilità anche il diritto alla sicurezza nessuno deve morire mentre sta soddisfacendo un proprio diritto che è il diritto di andare a scuola o sul posto di lavoro. Spero che continueranno a cambiare in meglio le cose così come sono cambiate questi anni”, ha concluso.