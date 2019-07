Inamovibile al primo posto ‘Il pianto dell’alba’, il libro con cui Maurizio De Giovanni dà l’addio al commissario Ricciardi. Nell’ultima indagine Ricciardi indaga sull’omicidio di un uomo e la sospettata è una donna che lo desidera. La novità di questa settimana è il ritorno dei libri finalisti al Premio Strega. In terza posizione il vincitore, Antonio Scurati, con ‘M. Il figlio del secolo’ mentre all’undicesimo si rivede Marco Missiroli con ‘Fedeltà’, inizialmente considerato il favorito della competizione. Quinto posto per ‘Marie la strabica’ di Georges Simenon. Il romanzo, pubblicato in Francia nel 1952, tradotto in Italia nel 1963 da Mondadori, è ora riproposto da Adelphi. Restano sostanzialmente invariate le altre posizioni, da Auci a Winslow, da Markaris a Tonelli e Carofiglio. Da segnalare, infine, ‘Limbo’, il libro di poesie del cantautore romano Gazzelle, ora in radio con il singolo Polynesia.