Un pomeriggio a Trastevere con Carl Brave: il cantautore ci racconta il suo nuovo disco

ROMA – L’accento romano coinvolgente, il sorriso scanzonato e la spontaneità di chi continua a raccontare la propria città attraverso le canzoni. Carl Brave è tornato su tutte le piattaforme con “Migrazione”, il nuovo album disponibile per s.p.q.r Music/Columbia Records/Sony Music Italy.

Il 33enne, al suo terzo progetto da solista, lancia un disco fortemente romano-centrico che descrive – alla Dire- come un piano sequenza “sugli ultimi tre anni della mia vita”. Sullo sfondo la Capitale, dove è nato e dove ancora vive. Inevitabilmente e al contrario della scia di artisti che hanno scelto Milano come centro del proprio racconto.

Il cantautore – al secolo Carlo Luigi Coraggio – va controtendenza e, non a caso, alla vigilia dell’uscita di “Migrazione”, lo abbiamo incontrato nel suo studio di registrazione nel quartiere Trastevere. Cuore pulsante della movida romana e centro della quotidianità personale e artistica del cantautore da sempre, Brave si è anche esibito a sorpresa in piazza Trilussa con qualche brano dei 19 inediti e un paio di pezzi evergreen come “Chapeau” e “Posso”.

“Questa città- dice- è la mia più grande fonte di ispirazione, arriva da ogni cosa. Scrivo molto a ricordi, quello che faccio adesso e di quello che ho fatto. Tarocchi, per esempio, è uno spaccato della mia vita trasteverina di 10 anni fa”.

Roma “mi sembra sempre la stessa”, ma “vorrei che fosse un po’ più organizzata, ma la bellezza di Roma è anche il marcio. L’ispirazione arriva anche da quello”.

L’INTERVISTA

L’AMICIZIA CON NOEMI, LA PASSIONE PER LA ROMA E I FEATURING DEL DISCO

Con 40 dischi di platino in bacheca, Carl Brave ripropone, così, racconti caratteristici e pieni di intensità, scomoda persino Totti e Ilary Blasi e canta di come ‘spadella’ in cucina, salvo, poi, rivelarci di non essere un grande chef. In “Migrazione” c’è l’amore, la perdita e la passione per la Roma (era all’Olimpico per la finale di Europa League), che condivide con l’amica Noemi. “Condividiamo tante cose- dice della collega- siamo persone semplici, schiette. Lei, come si dice a Roma, è una persona regolare”.

In “Migrazione”, inoltre, i viaggi fatti per trovare nuove sonorità da importare in questo lavoro che è stato anticipato dai singoli “Remember” e “Lieto fine”. Nelle tracce i featuring di Noemi, Rose Villain, Nayt, Bresh, Dargen D’Amico, Jake La Furia, Dylan e Sean Michael.

IL TOUR

Brave porterà il disco in tour per tutta l’estate. Ecco le date:

23 giugno – BOLOGNA – Oltre Festival

24 giugno – BERGAMO – Nxt Station

3 luglio – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival

10 luglio – FIRENZE – Ultravox

11 luglio – PADOVA – Sherwood Festival

16 luglio – LUGANO – Longlake Festival

19 luglio – MONTORIO AL VOMANO (TE) – Gran Sasso Live

22 luglio – ORVIETO (TR) – Orvieto Sound Festival

27 luglio – NAPOLI – Noisy Naples Fest Arena Flegrea

28 luglio – ROMA – Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”

1 agosto – GALLIPOLI (LE) – Parco Gondar

2 agosto – PATTI (ME) – Indiegeno Fest

5 agosto – TERMOLI (CB) – Piazzale del porto

11 agosto – MONTE URANO (FM) – Bambù Festival

12 agosto – CASTIGLIONCELLO (LI) – Castiglioncello Festival

16 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi

26 agosto – SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) – Piazza del Popolo