Tennis, Berrettini vince a Stoccarda: battuto Murray in finale

ROMA – Matteo Berrettini trionfa a Stoccarda. Il tennista romano batte in 3 set (6-4, 5-7, 6-3) Andy Murray e fa sua la finale del torneo tedesco, vinto in precedenza nel 2019 contro il canadese Felix Auger-Aliassime. È il sesto titolo Atp in carriera per Berrettini che torna al successo dopo l’operazione alla mano destra di quasi 3 mesi fa.

“È l’ultima cosa che avrei immaginato, tornare da un infortunio, dopo l’operazione, e vincere subito. Per me è stato un onore giocare contro Murray, per tutto quello che ha fatto in carriera”, ha dichiarato Berrettini dopo la finale vinta al torneo di Stoccarda.

VEZZALI: VITTORIA BERRETTINI VALE DOPPIO DOPO INFORTUNIO

“Grande Matteo! Partita bellissima, gran gioco e il finale che tutti speravamo! Noi sportivi sappiamo benissimo che significa un infortunio… questa vittoria vale doppio! Complimenti anche a Murray, che ha combattuto fino alla fine”. Lo scrive su twitter la Sottosegretaria, Valentina Vezzali, commentando la vittoria di Matteo Berrettini al torneo Atp di Stoccarda.

