Dal 20 giugno nuovi orari al drive-in di Aosta per i tamponi

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 12 giu. – Si riduce l’orario di apertura del drive-in di via Lavoratori Vittime del Col du Mont, ad Aosta. A partire dal 20 giugno i tamponi antigenici e molecolari saranno effettuati nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 7 alle 13. La decisione è stata presa “in considerazione della diminuzione delle richieste di tamponi- scrive l’Usl della Valle d’Aosta in una nota- e nell’ottica della razionalizzazione delle risorse”. Le giornate di apertura sono programmate per garantire il referto entro il giorno successivo (il lunedì per quelli effettuati il sabato). “Qualora si riscontrasse un nuovo aumento delle richieste- conclude la nota- si potrà tornare alla programmazione precedente”.

