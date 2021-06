Eriksen è cosciente. In ospedale a Copenaghen dopo il malore in campo

ROMA – Christian Eriksen è cosciente ed è sottoposto ad esami al Rigshospitalet di Copenaghen. Lo fa sapere in un tweet la Federcalcio danese dopo che il centrocampista 29enne dell’Inter è stato colpito da un malore in campo durante Danimarca-Finlandia, gara valida per Euro 2020. Segue poco dopo un altro aggiornamento: “Christian Eriksen è sveglio“.

IL MALORE IN CAMPO

Malore in campo per Christian Eriksen, durante Danimarca-Finlandia, gara di Euro 2020. Il centrocampista dell’Inter è caduto improvvisamente a terra: subito in campo i sanitari che hanno tentato di rianimarlo per diversi minuti anche attraverso un massaggio cardiaco. Il giocatore è stato poi trasportato fuori dal campo in barella, coperto da dei teli. La gara al Parken stadion di Copenaghen è stata ovviamente sospesa.

DANIMARCA-FINLANDIA

Il match di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia riprenderà alle 20.30 al Parken Stadion di Copenaghen. Lo annuncia la Federcalcio danese spiegando che “ai giocatori è stato confermato che Eriksen sta bene”. Conferma anche da parte della Uefa: “La partita riprenderà su richiesta dei giocatori di entrambe le squadre. Si giocheranno gli ultimi 4 minuti del primo tempo, poi ci sarà un intervallo di 5′ seguito dal secondo tempo”.