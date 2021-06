Roma, aggredito al Pigneto lo street artist Alvarez

ROMA – Pochi minuti fa in via Macerata a Roma, in zona Pigneto, poco prima dell’inaugurazione del primo murale del Festival internazionale di street art ‘Regeneration pandemic Pigneto’, due giovani “si sono violentemente rivolti all’artista Alvarez inveendo inizialmente con insulti razzisti per poi colpirlo ripetutamente al volto con due schiaffi e un cazzotto. L’artista è stato portato in ospedale e la prognosi per ora rimane riservata“. A darne notizia è l’associazione Pigneto Pop, organizzatore del Festival, patrocinato dal V Municipio, prodotto da Lo.Pa future art e organizzato insieme a Waldo event network.

L’evento prevede fino al 27 giugno la realizzazione di tre grandi murales su tre muri del quartiere. Impegnati gli artisti Alvarez, Carlos Atoche, Fabio Petani e Chiara Vannucchi, che hanno iniziato a dipingere i muri del cinema Avorio in via Macerata per poi passare a Largo Venue sulla Prenestina e infine la Scuola Virginia Woolf.

“Il quartiere, il movimento Pigneto Pop e Lo.Pa esprimono solidarietà ad Alvarez e confermano l’inaugurazione del murale come previsto, senza cedere ad alcun tentativo di intimidazione sociale, politica e culturale“.