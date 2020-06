Lavoro, Governo, Europa: confronto tra Enrico Letta e Susanna Camusso

LAVORO. E. LETTA: ORA PIÙ DISUGUAGLIANZE, MISURE RAPIDE CONTRO LA CRISI

“Il modo in cui la pandemia era stata affrontata all’inizio aveva una lettura totalmente sbagliata. Si diceva che il virus non guardava in faccia a nessuno… per tutti stessa livella, in verita’ succedeva l’opposto. Il modo di resistere alla crisi sanitaria ed economica ha visto una crescita spaventosa delle disuguaglianze” dice Enrico Letta, ex presidente del Consiglio e ora preside della Scuola Affari internazionali di Parigi, in un confronto con Susanna Camusso in occasione della presentazione del libro ‘Lavorare e’ una parola’, a cura di Altero Frigerio e Roberta Lisi per Donzelli editore, di cui proprio Letta ha scritto la prefazione.

“E’ la questione chiave su cui lavorare- avverte Letta– non solo in Italia. Succede lo stesso negli Usa, forse in Europa c’e’ qualche margine di assorbimento nella prima fase grazie agli ammortizzatori sociali e al welfare ma la nostra priorita’ resta intervenire rapidamente e prevenire il disastro sociale. Le parti sociali saranno fondamentali per far capire alla politica gli errori degli ultimi cinque anni”, termina Letta.