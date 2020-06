Migranti, dal festival Sabir appello per la scuola: “Sia inclusiva”

ROMA – “Si parla tanto di ripresa economica ma si dimentica che è proprio investendo nella scuola che l’economia trae beneficio. Per questo l’Italia deve fare un salto di qualità normativo per i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia): vanno garantite risorse economiche permanenti e bisogna porre fine a criticità quali gli organici ridotti e mancanza di sedi. Solo così si darà una risposta concreta per l’integrazione dei tanti migranti, minori e non, residenti in Italia“. A dirlo è Alessandro Rapezzi, segretario della Federazione lavoratori della conoscenza (Flc) della Cgil, intervenuto al panel ‘Istruzione pubblica e giovani di origine straniera’ organizzato nell’ambito del Sabir Festival.

Il webinar si è concentrato proprio sul ruolo strategico giocato da Cpia nel favorire l’inclusione dei migranti stranieri non accompagnati (Msna) – oltre 5.000 in Italia – e dei neomaggiorenni, nonché sulle sfide che il settore ha incontrato nel periodo dell’emergenza Covid. Rapezzi ha insistito “sull’importanza sociale e di motivazione” dei numerosi studenti stranieri presenti nei Cpia, che spesso lasciano i propri paesi proprio “con l’obiettivo di studiare”. I Cpia però, come molte realtà legate dell’integrazione dei migranti, ha subito i tagli imposti dai due Decreti Salvini.