Salvini in Sicilia, flash-mob delle Sardine a Bagheria

PALERMO – ‘La Sicilia non si Lega’ e ‘Salvini giu’ le mani dalla Sicilia’. Sono alcuni degli striscioni esposti da alcuni esponenti delle Sardine a Bagheria, in provincia di Palermo, dove e’ giunto il leader della Lega Matteo Salvini. Una ventina di manifestanti si sono riuniti per un flash-mob davanti a Villa Cattolica, lungo il tragitto che verra’ percorso da Salvini dalla borgata marinara di Porticello a Villa Ramacca, dove il leader della Lega e’ atteso dai giornalisti per una conferenza stampa. Salvini e’ accompagnato dal segretario della Lega in Sicilia, Stefano Candiani, e dall’assessore regionale ai Beni culturali Alberto Samona’.

