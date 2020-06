Il M5s inaugura le ‘piazze virtuali’, prima tappa in Basilicata

POTENZA – E’ prevista per il 15 giugno la tappa lucana del tour virtuale Riparte l’Italia promosso dal Movimento 5 Stelle. Appuntamento alle 21 con la viceministra dell’Economia Laura Castelli e i sottosegretari allo Sviluppo Economico, alle Politiche Ue e agli Esteri Mirella Liuzzi, Laura Agea e Manlio Di Stefano.

Vi parteciperanno i parlamentari lucani Luciano Cillis, Agnese Gallicchio, Vito Petrocelli e Arnaldo Lomuti, il consigliere regionale M5s Gianni Leggieri, i sindaci di Pisticci (MT) Viviana Verri, di Venosa (PZ) Marianna Iovanni, di Ripacandida (PZ) Giuseppe Scaruno.

Si parlera’ di estensione della cassa integrazione in deroga, bonus 600 euro e bonus vacanze, assunzioni di medici e infermieri, incremento dei posti in terapia intensiva, bonus baby sitter e reddito di emergenza.