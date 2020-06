VIDEO | A Bologna il cinema sotto le stelle raddoppia: “Sarà anche nel quartiere Barca”

BOLOGNA – Fino a poche settimane fa “Sotto le stelle del cinema” era fortemente a rischio, ora invece la storica rassegna cinematografica promossa dal Comune e dalla Cineteca di Bologna raddoppia: sarà come al solito in piazza Maggiore e anche alla Barca, prevedendo ovviamente le misure di contigentamento e le altre accortezze dettate dalla minaccia Covid. L’annuncio arriva dall’assessore alla Cultura, Matteo Lepore, che oggi ha presentato il cartellone di Bologna Estate. Un programma all’insegna degli “schermi diffusi“, afferma Lepore: ad esempio “porteremo un cinema identico a quello di piazza Maggiore nel cuore del quartiere Barca, all’interno del centro sportivo. Ci saranno uno schermo e una platea grandi come piazza Maggiore e gli stessi film del cinema sotto le stelle”. Un vero e proprio “cinema gemello”, afferma l’assessore. Un altro schermo sarà quello dell’arena Puccini e poi ci saranno “diverse rassegne anche più piccole, ad esempio all’interno del circolo La Fattoria e poi altre proposte che ci stanno arrivando, anche dai Comuni dell’area metropolitana”.