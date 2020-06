Tg Scuola, edizione del 12 giugno 2020

SCUOLA, L’ULTIMO GIORNO IN UN CLICK: SUI SOCIAL LO SFOGO DEI RAGAZZI

Pochi e semplici gesti: ‘Leave meeting’, oppure ‘abbandona la conversazione’, magari dopo un arrivederci finale. È così che si è chiuso l’anno scolastico 2019/2020. Un ultimo giorno senza abbracci, senza i classici ‘gavettoni’ e senza l’emozione, per i maturandi, dell’ultima campanella. Sui social l’hashtag #ultimogiornodiscuola è balzato ai primi posti della classifica di Twitter. È lì infatti che gli studenti si sono ritrovati, virtualmente, per gioire insieme o ricordare con amarezza la mancanza di quei banchi prima così odiati. Qualcuno disinstalla le applicazioni usate per la didattica a distanza e si dice finalmente libero da compiti e lezioni online. Ma la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze non riesce ad essere felice per questo ultimo giorno di scuola ritenuto “il più triste di sempre”.

ROMA, ALL’ISTITUTO AURELIA FEVOLA LA DIDATTICA NON SI È FERMATA

Lavagne multimediali, lezioni online e chat di gruppo per rimanere sempre in contatto. Anche all’istituto ‘Aurelia Fevola’ di Roma, la didattica non si è fermata, ma ha continuato a formare i suoi studenti malgrado la chiusura, utilizzando tutte le potenzialità del digitale. L’istituto ‘Fevola’, situato a Piazzale Ponte Milvio, offre corsi di formazione professionale e recupero anni scolastici per studenti delle scuole medie e superiori, ed è specializzato nella preparazione agli esami di recupero e di Stato.

FIERA DIDACTA ITALIA, POSTICIPATA AL 17 MARZO 2021 LA QUARTA EDIZIONE

La quarta edizione di Fiera Didacta Italia, la più importante fiera sull’innovazione della scuola in Italia, è stata posticipata da ottobre 2020 a marzo 2021. È questa la decisione presa da Firenze Fiera insieme al Comitato Organizzatore della mostra. L’evento, inizialmente programmato dal 28 al 30 ottobre 2020, è stato posticipato alla luce delle esigenze emergenti nel mondo della scuola nella fase di ripresa delle attività didattiche con il nuovo anno scolastico, e si svolgerà dal 17 al 19 marzo 2021.

AIFI LOMBARDIA PREMIA LA PREVENZIONE ANCHE A DISTANZA

La pandemia non ha fermato il progetto di AIFI Lombardia, ‘La schiena va a scuola. Prime regole per rispettarla’. Il programma di prevenzione per il benessere della schiena, rivolto alle prime classi di scuola secondaria di primo grado lombarde, è infatti arrivato a compimento, per il quinto anno consecutivo.L’associazione italiana fisioterapisti ha chiamato a raccolta i suoi volontari e le scuole aderenti per un incontro di restituzione che ha sostituito l’annuale evento di premiazione.