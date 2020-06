VIDEO | Incendio nel ghetto di Borgo Mezzanone (Foggia), muore bracciante

MILANO – Un altro incendio in una baraccopoli, un altro bracciante che muore. E’ successo questa notte a Borgo Mezzanone (Foggia), dove un’abitazione di fortuna è stata divorata dalla fiamme. Non si conosce ancora l’identita’ del corpo trovato carbonizzato.

Le fiamme hanno completamente bruciato uno degli alloggi che si trova in una zona isolata dell’accampamento e in cui vive una comunita’ di senegalesi. Indagini sono in corso. Si tratta del quarto decesso provocato da roghi che scoppiano tra le baracche.

“Questa mattina è morto un bracciante, ucciso dalle fiamme della miseria a Borgo Mezzanone (Foggia)”, scrive il sindacalista della Usb Aboubakar Soumahoro sulla sua pagina facebook. “Il governo, incurante e indifferente al nostro dolore, ha deciso di non affrontare i padroni della filiera agricola: i giganti del cibo che sacrificano la nostra vita per profitto, Abbiamo convocato un’assemblea dei lavoratori oggi a Borgo Mezzanone, perchè non possiamo accettare che si muoia così”.

