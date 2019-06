VIDEO | Lupo? No, gatto selvatico. E Polizia chiama esperti

BOLOGNA – Quella foto trappola doveva servire a catturare immagini di lupi in giro per l’Appennino bolognese e invece ha fotografato un gatto. Attenzione però perchè non si tratta di un gatto come tanti, bensì di un ‘gatto selvatico’ che in Italia è molto raro incontrare. Tanto più nell’Appenino del Nord Italia. Il nome formale della specie è Felix silvestris: è più robusto di un gatto qualsiasi e ha il pelo più lungo. È un animale schivo e notturno, e anche per questo è difficile da incontrare. Lo si riconosce in modo inequivocabile per la striatura scura e ben definita che ha lungo la schiena.