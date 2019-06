VIDEO | Tg Lazio, edizione del 12 giugno 2019

CITYSCOOT ARRIVA A ROMA, PRESTO 500 SCOOTER ELETTRICI IN CITTA’

A Roma sono in arrivo 500 scooter elettrici. Lo ha annunciato oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, presentando l’intesa con ‘Cityscoot’, la start-up francese che si occupa dello sharing a flusso libero ed emissioni zero. Dopo Parigi, Nizza e Milano, ‘Cityscoot’ sbarca dunque nella Capitale. “La mobilita’ elettrica e condivisa rappresenta il futuro delle nostre citta’- ha dichirato Raggi- E Roma si dimostra ancora una volta polo attrattivo per le imprese che vogliono investire sul territorio”.

PONTE SANT’ANGELO ILLUMINATO PER COUNTDOWN EUROPEI CALCIO 2020

A un anno esatto dalla gara inaugurale degli Europei di calcio, in programma il 12 giugno 2020 allo Stadio Olimpico, Ponte Sant’Angelo e’ stato illuminato color acqua marina e la scritta ‘Uefa Euro 2020’ sugli argini del Tevere. “Aver deciso di illuminare Ponte Sant’Angelo ieri sera rappresenta la chiave di interpretazione che vogliamo dare alla manifestazione sportiva del prossimo anno- ha commentato Raggi- Un mese di sport, ma anche di manifestazioni collaterali, culturali e di intrattenimento”.

BIMBA FERITA A ROCCA DI PAPA È STABILE, GLI OPERAI: NESSUNA FUGA

E’ in condizioni cliniche stabili la bambina di 5 anni coinvolta nell’esplosione del palazzo del Comune di Rocca di Papa avvenuta lunedi’. La piccola era stata trasportata all’ospedale Bambino Gesu’ per un severo trauma facciale e cranico. Intanto i tre operai che stavano lavorando alla conduttura del gas, rintracciati dai Carabinieri in Molise, hanno dichiarato di non essere fuggiti, ma di essersi allontanati perche’, a loro dire, non c’era piu’ molto da fare dopo l’intervento per tamponare la perdita di gas.

CNA NETWORK, A OTTOBRE A ROMA EVENTO MATCHING PER IMPRESE

A ottobre Roma diventera’ per un giorno Capitale delle imprese.

Venerdi’ 25, infatti, alla Fiera di Roma si svolgera’ Cna network 2019, evento per le imprese che vogliono ampliare le proprie opportunita’ di business. Ogni partecipante avra’ a disposizione fino a 10 incontri programmati, da venti minuti ciascuno, con imprese selezionate. In una sola giornata, quindi, gli imprenditori potranno ottimizzare i processi produttivi attraverso una rete d’incontri.