Puglia, il governatore Michele Emiliano indagato per abuso di ufficio

BARI – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è indagato per abuso di ufficio in relazione alla nomina dell’ex sindaco di Bisceglie, Francesco Spina, come consigliere di InnovaPuglia, la società che si occupa di appalti centralizzati per la Regione. È quanto riporta l’edizione di Bari del quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”. La scorsa settimana il governatore avrebbe ricevuto un avviso di proroga delle indagini relative all’inchiesta – coordinata dalla procura di Bari – sulla nomina a consigliere nel cda societario di Spina, dichiarato decaduto da sindaco a fine agosto 2017. La decisione è stata presa dalla giunta regionale nel luglio 2017 ma, in base alla legge Severino, Spina non avrebbe potuto ricevere alcuna nomina pubblica per i successivi due anni. Gli inquirenti stanno vagliando la documentazione acquisita. Per Emiliano, si tratta del secondo avviso di garanzia in due mesi: nell’aprile scorso infatti, il governatore assieme ad altre 4 persone, ha ricevuto un avviso di proroga indagini e decreto di perquisizione per una indagine aperta per abuso di ufficio, induzione indebita e false fatture in relazione al pagamento della campagna elettorale per le primarie del Partito democratico.