VIDEO | Voci del Dig.Eat 2019, esperti spiegano il digitale in Italia

Giuseppe Corasaniti, esperto di diritto informatico e magistrato della Cassazione, ha parlato di digitalizzazione nella giustizia, “come un progetto ancora da realizzare. Siamo ben lungi dall’arrivare a un sistema integrato tra le diverse componenti del sistema giustizia- ha detto- che deve avere al piu’ presto una dimensione digitale”.

Sul tema dell’evento, l’album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, il presidente Anorc, Riccardo Genghini, ha parlato del ‘lato oscuro’ della conservazione dei dati spiegando che “vengono utilizzati per profilarci, per fare marketing. Si tratta di dati senza autore che vengono conservati da soggetti che non si sa chi siano. Poi c’è il lato ‘luminoso’ cioè la conservazione a norma Agid e Eidas, che richiede obbligatoriamente che si sappia chi conserva, da dove proviene il dato e che l’attività di chi conserva sia vigilata. Ma ciò avviene sulla base di norme diverse- ha concluso Genghini- ed è per questo che Anorc ha creato delle sinergie con Agid per far sì che un conservatore italiano non debba scegliere tra regole italiane o europee per la conservazione di lungo periodo, grazie a regole di vigilanza e accreditamento uguali”.